Министр спорта РФ проведет встречу с руководством РФС, РПЛ и клубов 24 апреля

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил «СЭ», что в ближайшее время проведет встречу с представителями российского футбола.

«Мы регулярно проводим встречи с руководствами федераций по видам спорта и других спортивных организаций. Мы пригласили руководство РФС, РПЛ и клубов, входящих в лигу, в Минспорт 24 апреля. Встреча будет посвящена тому, как далее развивать и совершенствовать наш главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта», — сказал Дегтярев «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.