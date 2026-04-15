Агент Ракова — о периоде в «Крыльях Советов»: «Мы с Вадимом считаем, что аренда пошла на пользу»
Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, в комментарии для «СЭ» оценил период игры форварда в аренде в «Крыльях Советов».
«К сожалению, период выдался неоднозначным. Начало было очень ярким — забивал, отдавал. Но потом травмировался и после получил повторное повреждение. На этом для него сезон закончился. Это профессиональный футбол, такое бывает. Но если смотреть в целом, то мы с Вадимом считаем, что аренда пошла ему на пользу», — сказал Кузьмичев «СЭ».
В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении форварда из самарского клуба из-за полученной травмы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
|
Джон Джон
Зенит
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Арсений Дмитриев
Акрон
|1
|0
|1