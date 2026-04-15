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15 апреля, 16:53

Агент Ракова — о периоде в «Крыльях Советов»: «Мы с Вадимом считаем, что аренда пошла на пользу»

Александр Абустин
корреспондент

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, в комментарии для «СЭ» оценил период игры форварда в аренде в «Крыльях Советов».

«К сожалению, период выдался неоднозначным. Начало было очень ярким — забивал, отдавал. Но потом травмировался и после получил повторное повреждение. На этом для него сезон закончился. Это профессиональный футбол, такое бывает. Но если смотреть в целом, то мы с Вадимом считаем, что аренда пошла ему на пользу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении форварда из самарского клуба из-за полученной травмы.

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Вадим Раков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
4
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 1
И К Ж
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
Арсений Дмитриев
Арсений Дмитриев

Акрон

 1 0 1
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