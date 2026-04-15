Агент Ракова — о периоде в «Крыльях Советов»: «Мы с Вадимом считаем, что аренда пошла на пользу»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, в комментарии для «СЭ» оценил период игры форварда в аренде в «Крыльях Советов».

«К сожалению, период выдался неоднозначным. Начало было очень ярким — забивал, отдавал. Но потом травмировался и после получил повторное повреждение. На этом для него сезон закончился. Это профессиональный футбол, такое бывает. Но если смотреть в целом, то мы с Вадимом считаем, что аренда пошла ему на пользу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении форварда из самарского клуба из-за полученной травмы.

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