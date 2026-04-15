Батраков возглавил рейтинг лучших полузащитников Восточной Европы до 23 лет, Кисляк — третий

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков возглавил рейтинг лучших полузащитников Восточной Европы в возрасте до 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Россиянин получил оценку 80,7 балла из 100. На втором месте расположился серб Василие Костов (80,3 балла) из «Црвены Звезды», на третьем — еще один российский полузащитник — Матвей Кисляк (79,2 балла) из ЦСКА.

В сезоне-2025/26 20-летний Батраков провел 31 матч за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 16 голами и 11 результативными передачами. На счету 20-летнего Кисляка 7 голов и 8 результативных пасов в 36 играх за ЦСКА.

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