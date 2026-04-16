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Судейство

Левников назначен на матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Балтика»

Павел Лопатко
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении судей на матчи 25-го тура чемпионата России. Кирилл Левников рассудит игру «Краснодара» с «Балтикой».

Евгений Буланов получил назначение на матч «Ростов» — «Сочи», Артем Чистяков — на «Оренбург» — «Локомотив». Павел Шадыханов будет работать на встрече «Крыльев Советов» и ЦСКА, Евгений Кукуляк — «Рубина» и «Акрона».

Андрей Прокопов рассудит «Пари НН» и московское «Динамо», Инал Танашев — «Динамо» (Махачкала) и «Зенит», а Рафаэль Шафеев — «Спартак» и «Ахмат».

17 апреля (пятница)

«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.

18 апреля (суббота)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Павел Шадыханов. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Александр Колобаев.

«Пари НН» — «Динамо» (Москва): судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

19 апреля (воскресенье)

«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Владимир Казьменко.

«Краснодар» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Вячеслав Харламов.

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Источник: РФС
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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