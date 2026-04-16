Левников назначен на матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Балтика»
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении судей на матчи 25-го тура чемпионата России. Кирилл Левников рассудит игру «Краснодара» с «Балтикой».
Евгений Буланов получил назначение на матч «Ростов» — «Сочи», Артем Чистяков — на «Оренбург» — «Локомотив». Павел Шадыханов будет работать на встрече «Крыльев Советов» и ЦСКА, Евгений Кукуляк — «Рубина» и «Акрона».
Андрей Прокопов рассудит «Пари НН» и московское «Динамо», Инал Танашев — «Динамо» (Махачкала) и «Зенит», а Рафаэль Шафеев — «Спартак» и «Ахмат».
17 апреля (пятница)
«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.
18 апреля (суббота)
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.
«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Павел Шадыханов. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.
«Рубин» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Александр Колобаев.
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.
19 апреля (воскресенье)
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Владимир Казьменко.
«Краснодар» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Вячеслав Харламов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1