Левников назначен на матч 25-го тура РПЛ «Краснодар» — «Балтика»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении судей на матчи 25-го тура чемпионата России. Кирилл Левников рассудит игру «Краснодара» с «Балтикой».

Евгений Буланов получил назначение на матч «Ростов» — «Сочи», Артем Чистяков — на «Оренбург» — «Локомотив». Павел Шадыханов будет работать на встрече «Крыльев Советов» и ЦСКА, Евгений Кукуляк — «Рубина» и «Акрона».

Андрей Прокопов рассудит «Пари НН» и московское «Динамо», Инал Танашев — «Динамо» (Махачкала) и «Зенит», а Рафаэль Шафеев — «Спартак» и «Ахмат».

17 апреля (пятница)

«Ростов» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Николай Иванов.

18 апреля (суббота)

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Эдуард Малый.

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Павел Шадыханов. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Олег Соколов.

«Рубин» — «Акрон»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Александр Колобаев.

«Пари НН» — «Динамо» (Москва): судья — Андрей Прокопов. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

19 апреля (воскресенье)

«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев. Помощники судьи — Андрей Образко, Денис Петров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Владимир Казьменко.

«Краснодар» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Вячеслав Харламов.

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