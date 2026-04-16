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Воспитанник «Зенита» Белохонов рассказал, что получал 17 тысяч рублей по первому контракту с клубом

Роман Кольцов
Корреспондент
Аким Белохонов.
Фото ФК «Зенит»

Воспитанник «Зенита» Аким Белохонов в интервью «СЭ» вспомнил, сколько зарабатывал по первому контракту с петербургским клубом.

— Сезон-2020/21 — ты забиваешь 30 голов в ЮФЛ-2 и еще 3 мяча в ЮФЛ-1. Наверняка тоже один из лучших периодов в твоей жизни.

— Да, конечно. В тот момент почувствовал, что могу многого добиться. Мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Аршавиным. Он на меня рассчитывал. Говорил, что в основе «Зенита» долгое время не могут заиграть воспитанники и у меня есть шанс сломать тенденцию.

— Тогда с тобой уже общался Сергей Семак?

— С Сергеем Богдановичем на тот момент не разговаривал, общался только с Аршавиным. И есть важный момент: когда я забил 33 гола, у меня не было контракта с «Зенитом». Соглашение заключил только после окончания сезона.

— Что чувствовал после подписания контракта?

— Воспринимал все довольно спокойно. Наверное, потому что всегда немного обесценивал свои достижения. Никогда не думал: вот теперь я профессиональный футболист, все получилось. Наоборот, внутри было ощущение, что это только начало.

— Сколько тогда платили?

— 17 тысяч рублей в месяц с вычетом налогов. Не знаю, какие условия сейчас, но тогда это был стандартный первый контракт. То, что в «Зените» сразу заваливают деньгами молодых игроков в академии, — распространенный миф, — сказал Белохонов «СЭ».

Аким Белохонов.«Я проживал не свою жизнь». Один из главных талантов «Зенита» объявил о завершении карьеры в 22 года

В феврале 2026-го 22-летний Белохонов завершил карьеру. В 24 матчах за вторую команду сине-бело-голубых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В 36 встречах за молодежку «Зенита» на его счету 11 голов и 8 передач. Форвард не раз привлекался к работе с основной командой петербургского клуба.

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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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