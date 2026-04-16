Воспитанник «Зенита» Белохонов рассказал, что получал 17 тысяч рублей по первому контракту с клубом

Воспитанник «Зенита» Аким Белохонов в интервью «СЭ» вспомнил, сколько зарабатывал по первому контракту с петербургским клубом.

— Сезон-2020/21 — ты забиваешь 30 голов в ЮФЛ-2 и еще 3 мяча в ЮФЛ-1. Наверняка тоже один из лучших периодов в твоей жизни.

— Да, конечно. В тот момент почувствовал, что могу многого добиться. Мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Аршавиным. Он на меня рассчитывал. Говорил, что в основе «Зенита» долгое время не могут заиграть воспитанники и у меня есть шанс сломать тенденцию.

— Тогда с тобой уже общался Сергей Семак?

— С Сергеем Богдановичем на тот момент не разговаривал, общался только с Аршавиным. И есть важный момент: когда я забил 33 гола, у меня не было контракта с «Зенитом». Соглашение заключил только после окончания сезона.

— Что чувствовал после подписания контракта?

— Воспринимал все довольно спокойно. Наверное, потому что всегда немного обесценивал свои достижения. Никогда не думал: вот теперь я профессиональный футболист, все получилось. Наоборот, внутри было ощущение, что это только начало.

— Сколько тогда платили?

— 17 тысяч рублей в месяц с вычетом налогов. Не знаю, какие условия сейчас, но тогда это был стандартный первый контракт. То, что в «Зените» сразу заваливают деньгами молодых игроков в академии, — распространенный миф, — сказал Белохонов «СЭ».

В феврале 2026-го 22-летний Белохонов завершил карьеру. В 24 матчах за вторую команду сине-бело-голубых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В 36 встречах за молодежку «Зенита» на его счету 11 голов и 8 передач. Форвард не раз привлекался к работе с основной командой петербургского клуба.

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