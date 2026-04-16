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«Когда пострижешься?» Воспитанник «Зенита» Белохонов — о шутках Дзюбы

Роман Кольцов
Корреспондент

Воспитанник «Зенита» Аким Белохонов в интервью «СЭ» вспомнил, как проходил сборы с главной командой летом 2021 года.

— Тогда на твоей позиции играли Артем Дзюба и Сердар Азмун. Много времени проводили вместе?

— Да, мы с ними часто выполняли упражнения. С Азмуном много общались — я как раз начал тогда учить английский, поэтому мог с ним разговаривать. В «Зените» всегда классная атмосфера. Ярослав Ракицкий добавлял эмоций — мог пошутить или напихать. Миша Кержаков поддерживал. Малком — это вообще игрок с другой планеты.

— Тренироваться с бразильцами было круто?

— Просто потрясающие ребята. Приходят, развлекаются, все делают в удовольствие. Клаудиньо, Малком, Вендел — они просто танцуют с мячом, бегают не напрягаясь. И в тот момент смотрел на наших ребят: Ерохина и Караваева — у них серьезные лица, в подкатах стелются. Колоссальная разница! Мостовой, кстати, ближе всего по менталитету к бразильцам.

— Всегда на позитиве?

— Андрей с ними регулярно общается, шутит, работает в похожем режиме — легко и радостно.

— Попадал под град шуток Дзюбы?

— Ха-ха, он постоянно шутил над моей прической. Узнавал, каким шампунем я мою голову, спрашивал: «Когда пострижешься?» Один раз кто-то сфотографировал человека на улице с похожей прической и скинул снимок в командный чат с подписью: «Это ты, Аким?» Все смеялись, — сказал Белохонов «СЭ».

Аким Белохонов.«Я проживал не свою жизнь». Один из главных талантов «Зенита» объявил о завершении карьеры в 22 года

В феврале 2026-го 22-летний Белохонов завершил карьеру. В 24 матчах за вторую команду сине-бело-голубых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В 36 встречах за молодежку «Зенита» на его счету 11 голов и 8 передач. Форвард не раз привлекался к работе с основной командой петербургского клуба.

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Артем Дзюба
ФК Зенит
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Воспитанник «Зенита» Белохонов рассказал, что получал 17 тысяч рублей по первому контракту с клубом

22-летний воспитанник «Зенита» Белохонов объяснил, почему завершил карьеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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