«Когда пострижешься?» Воспитанник «Зенита» Белохонов — о шутках Дзюбы

Воспитанник «Зенита» Аким Белохонов в интервью «СЭ» вспомнил, как проходил сборы с главной командой летом 2021 года.

— Тогда на твоей позиции играли Артем Дзюба и Сердар Азмун. Много времени проводили вместе?

— Да, мы с ними часто выполняли упражнения. С Азмуном много общались — я как раз начал тогда учить английский, поэтому мог с ним разговаривать. В «Зените» всегда классная атмосфера. Ярослав Ракицкий добавлял эмоций — мог пошутить или напихать. Миша Кержаков поддерживал. Малком — это вообще игрок с другой планеты.

— Тренироваться с бразильцами было круто?

— Просто потрясающие ребята. Приходят, развлекаются, все делают в удовольствие. Клаудиньо, Малком, Вендел — они просто танцуют с мячом, бегают не напрягаясь. И в тот момент смотрел на наших ребят: Ерохина и Караваева — у них серьезные лица, в подкатах стелются. Колоссальная разница! Мостовой, кстати, ближе всего по менталитету к бразильцам.

— Всегда на позитиве?

— Андрей с ними регулярно общается, шутит, работает в похожем режиме — легко и радостно.

— Попадал под град шуток Дзюбы?

— Ха-ха, он постоянно шутил над моей прической. Узнавал, каким шампунем я мою голову, спрашивал: «Когда пострижешься?» Один раз кто-то сфотографировал человека на улице с похожей прической и скинул снимок в командный чат с подписью: «Это ты, Аким?» Все смеялись, — сказал Белохонов «СЭ».

В феврале 2026-го 22-летний Белохонов завершил карьеру. В 24 матчах за вторую команду сине-бело-голубых он забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В 36 встречах за молодежку «Зенита» на его счету 11 голов и 8 передач. Форвард не раз привлекался к работе с основной командой петербургского клуба.

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