Агент Ракова заявил, что «Локомотив» еще не обсуждал с ним продление контракта

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем форварда.

«Никаких контактов с руководством по поводу будущего Вадима не было. Но будем общаться, посмотрим, что скажет «Локомотив». Оттолкнемся от мнения клуба. Если они будут заинтересованы в продлении, обязательно рассмотрим этот вариант», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Контракт Ракова с «Локомотивом» действует до 30 июня 2027 года. В этом сезоне нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды, 15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении форварда из самарского клуба из-за полученной травмы.

В сезоне-2025/26 21-летний игрок провел 11 матчей за «Крылья», забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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