Каменский — о возможном назначении Ротенберга тренером «Динамо»: «Будет интересно посмотреть на его работу»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился с «СЭ» мнением о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалист в ближайшее время может возглавить бело-голубых.

«Знаю, что он любит хоккей, много работает с детьми. Будет интересно посмотреть на его работу в «Динамо», если это произойдет. Выиграют ли болельщики от назначения Ротенберга? Тренеров судят по результату. Если будет результат, тогда болельщики и выиграют», — сказал Каменский «СЭ».

С ноября 2025 года главным тренером «Динамо» является Вячеслав Козлов. Под его руководством москвичи заняли седьмое место в Западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата и вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» со счетом 0-4 в серии.

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