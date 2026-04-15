Глава РПЛ Алаев прокомментировал проект приказа Минспорта по изменению лимита на легионеров

Президент РПЛ Александр Алаев выступил с заявлением по поводу проекта приказа Минспорта по изменению параметров лимита на легионеров.

«Нет сомнений, что инициатива Министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков. Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении», — приводит пресс-служба лиги слова Алаева.

Глава РПЛ также отметил, что лига инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года.

«В контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает поэтапные изменения лимита», — добавил он.

По словам Дегтярева, по инициативе министра спорта РФ Михаила Дегтярева на следующей неделе состоится встреча с клубами РПЛ, и лига полностью готова к конструктивному взаимодействию.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В нем подчеркивается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

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