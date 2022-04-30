Хохлов: «Неправильно винить в «Рубине» одного Слуцкого! Футболисты играть что ли разучились?»

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» поражение «Рубина» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:6).

«Сегодняшняя игра для «Рубина» стала разгромной. Эта команда, учитывая последние результаты, явно находится далеко не в лучшей форме. В команде какой-то кризис и, естественно, они будут бороться за выживание. В последнее время игра команды не очень впечатляет, мягко говоря. У нас очень часто во всех неудачах винят одного человека, в футболе, к сожалению, это тренер. Мне кажется неправильно одного Слуцкого винить, игроки, которые выходят на поле — они что, играть разучились?» — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Рубин» с 29 очками находится на 11-м месте.