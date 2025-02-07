Каборе: «Лучше отказаться от стиля ради победы в чемпионате»

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе считает, что стиль команды — это важно, но результат важнее.

«Когда я играл в «Краснодаре», президент клуба Сергей Галицкий акцентировал внимание на стиле игры, то, как команда играет на поле. Но нужно понимать, что для достижения результата иногда нужно отходить от стиля. В футболе как ни крути главное — результат.

Возьмите мадридский «Реал»: даже в те моменты, когда они плохо играют, они способны добиваться результата и выигрывать трофеи. И в определенный момент, когда речь идет о борьбе за чемпионство, лучше отказаться от стиля ради победы в чемпионате или каком-либо другом турнире, — цитирует «РБ Спорт» Каборе.