Глушаков: «Пьянич плюс-минус только начинает понимать, куда он попал»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил игру Миралема Пьянича за ЦСКА.

«По результатам Пьянич пока ничего не показал в ЦСКА. Если что и показал, то только свое индивидуальное мастерство. И все. Мне кажется, что он плюс-минус только начинает понимать, куда он попал. После зимних сборов будет видно, как он себя по итогу проявит. Но его мастерство все равно видно: техническое оснащение, работа с мячом. Конечно, у Пьянича уже не те скорости, но все же. Хотя его карьера уже, разумеется, на закате», — цитриует Legalbet Глушакова.

В этом сезоне Пьянич сыграл 11 матчей и сделал одну результативную передачу.