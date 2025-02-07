Стаматов: «В России для комфортной жизни мне нужно где-то 2500 евро в месяц»

Защитник «Пари НН» Матео Стаматов рассказал, сколько ему нужно денег в месяц для комфортной жизни.

«Какой-то конкретной бизнес-идеи на будущее у меня нет, просто пытаюсь инвестировать в недвижимость. У меня есть несколько квартир в Болгарии и Барселоне. В России пока ничего нет. Сейчас моя голова полностью занята футболом и о бизнесе думать времени нет.

Сколько денег нужно в месяц для комфортной жизни? Зависит от ситуации. Например, если я нахожусь в России, занят тренировками, играми, то трачу не много. Если же в каком-то месяце еду в отпуск, выходит побольше. Если говорить в целом, то в России для комфортной жизни мне нужно где-то 2500 евро в месяц. В эту сумму входит аренда жилья, продукты, могу сходить с женой и друзьями в ресторан, иногда купить какую-то одежду — самые обычные вещи. В Болгарии, вероятно, тратил бы больше, потому что чаще выбирался бы из дома», — цитирует «РБ Спорт» Стаматова.