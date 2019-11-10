Вратарь «Арсенала» Шамов рассказал, как сделал два сэйва за две секунды матча с «Зенитом»

Вратарь «Арсенала» Егор Шамов считает, что в матче 6-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) все решил один момент. Встреча проходила в Туле.

— Равная игра, команды создали одинаковое количество моментов, «Зенит» воспользовался своим моментом, мы нет, — сказал Шамов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Один момент все решил.

— Во втором тайме в центре поля начали случаться ошибки. С чем это связано?

— Не знаю, команда функционально была хорошо готова. Может, расслабились. Второй тайм отдали полностью.

— В первом тайме была ситуация, когда вы дважды после углового спасли команду. Как удалось такое совершить?

— Просто делал свою работу. Мяч в отскок пошел, не решился ловить. Так получилось, что мяч на Ивановича скинул. Перед ним раскрылся, он попал в меня.

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