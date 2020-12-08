Бывший владелец «Спартака» Червиченко назвал абсурдной отставку Газизова

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора красно-белых.

— Шамиль просто красавец! Получить такие деньги, отработав 153 дня, это большой профессионализм. Если встанет вопрос о директорстве, любой нормальный клуб должен приглашать его, — сказал Червиченко в комментарии «СЭ». — Как менеджеру, ему можно просто поаплодировать. Эта отставка абсурдная, Газизов не оставил никакого негативного шлейфа. Думаю, у нормальных людей все симпатии на стороне Шамиля.

Не знаю, кто нужен «Спартаку» на эту должность. На мой взгляд, Попов неплохо подставился, потому что увольнение Газизова теперь будут связывать только с ним. Если мы вспомним, что за ним уже есть не очень красивая ситуация, когда он постукивал начальству на своих коллег. А теперь еще и подсидел Газизова — создал конфликт, после которого тот ушел, оставив команду на первом месте. Если «Спартак» теперь не финиширует первым, все здравые люди адресуют обвинения Попову.

Я примерно представляю, сколько они заплатили сейчас Газизову. Следующему директору будут пытаться впихать какой-нибудь другой вариант контракта. А любой неглупый человек не согласится ни на какой, кроме того, который был у Шамиля. Может быть, найдут кого-нибудь, но среди профессиональных людей это будет сложно сделать. Плюс приглашением Попова и наделением его полномочиями, должность генерального директора становится больше зицпредседательской. Потому что основной трансферный и футбольный процесс берет на себя Попов, чем тогда гендиректор будет заниматься? Не секрет, что всякие рекламные и прочие вещи и так идут на автомате из одной компании практически, привлеченных денег мало. Конечно, найдется человек, который захочет попасть на эту должность. Однако быть ответственным за все, а решать при этом мало, уважающие себя люди вряд ли захотят.

(Сергей Федоров)