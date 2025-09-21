Махачкалинское «Динамо» может приостановить контракт с Зиновичем, заступившим на службу в армию Белоруссии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Кирилла Зиновича, находящегося в расположении вооруженных сил Белоруссии.

«Если нам удастся договориться, мы договоримся. Если нет, контракт будет приостановлен», — сказал Газизов «СЭ».

22-летний Зинович в текущем сезоне провел за дагестанский клуб 5 матчей во всех турнирах.