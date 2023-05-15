Шалимов заявил, что в моменте с удалением Денисова не было фола

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов, подводя итоги матча 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (1:1), высказался об удалении защитника москвичей Даниила Денисова.

«Момент с удалением Денисова — там не было фола. На мой взгляд, у арбитра была нормальная позиция, не понимаю, как тут не разглядеть момент. Такие моменты ВАР не смотрит, и тут ошибки арбитров неизбежны — мне кажется, тут рефери должен глубоко понимать футбол, тут даже касания не было. Что делать? Если не ошибаюсь, в одном из чемпионатов Европе, еще до эпохи ВАР, такие моменты потом смотрели дисциплинарные органы и наказывали тех, кто симулирует. Таким образом боролись с симуляцией», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Денисов получил вторую желтую карточку в концовке первого тайма за фол на полузащитнике «Химок» Жаниу Бикеле.