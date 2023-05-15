Радимов: «Семак — лучший тренер РПЛ. Второй — Карпин»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» назвал лучших тренеров РПЛ-2022/23.

— Лучший тренер РПЛ?

— Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий — Федотов.