Радимов: «Лучший игрок РПЛ — Малком. Главное разочарование — Агаларов»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» назвал лучшего футболиста сезона и главное разочарование.

— Лучший игрок РПЛ-2022/23?

— Малком. Тут вообще без вариантов.

— Главное разочарование?

— Агаларов. В прошлом году выиграл гонку бомбардиров, перешел в «Ахмат» и вдруг резко скис. В стартовый состав не попадает, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, «синдром второго сезона». Но не думал, что все будет настолько плохо.