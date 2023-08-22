Шалимов считает, что Промесу некомфортно в схеме Абаскаля

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ, в котором встретились «Спартак» и «Зенит» (1:3).

«Что касается «Спартака», то, когда объявили состав, я думал, что будет так: Медина справа, Промес слева, Соболев на острие. А оказалось, что это ромб в центре, плюс два форварда: Промес и Соболев. Но Промес в этой схеме исчез, ему некомфортно. Соболеву это нормально, он умеет играть спиной, выглядит хорошо. Промес же появился в первом тайме на 40-й минуте. То же самое касается Медины, то же — Рябчука. Первые минут 15 «Спартак» поддушил соперника — большими силами уходили в атаку и, когда теряли мяч, сразу там накрывали, было давление. Но в итоге «Зенит» очухался очень быстро и низом начал выходить в быстрые атаки, что привело к голу Вендела», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».