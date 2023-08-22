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Сегодня, 13:07

Шалимов считает, что у ЦСКА пропала уверенность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги дерби между «Динамо» и ЦСКА (2:1).

«Личка разобрался с составом. Очевидное решение, на мой взгляд, сделать ставку на пару Смолов — Тюкавин — Марцел говорит, что жалко кого-то оставлять в запасе. На мой взгляд, ключевой эпизод матча — первый гол «Динамо», и я не склонен тут обвинять только Набабкина. Понятно, что он хотел сделать — остановить мяч стопой, тут очевиден технический брак. Но перед этим был выбив Торопа, очень неудачный — низом, через центр, под перехват. При этом у голкипера хороший выбив, он умеет это делать. Когда два подряд таких брака, все сразу меняется, это сбивает. И когда ждешь качественного матча, составы равные, такие ошибки решают исход матча. Уверенность у ЦСКА пропала. И кроме того, начинает сказываться недокомплект игроков — уход одного-двух приводит к перестановкам и в итоге к потере очков. Многовато потерь, это сказывается уже на результате», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После пяти туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. ЦСКА — на пятом месте (9 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-tsska-propala-uverennost/
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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