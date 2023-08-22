Калугин назвал квартет претендентов на титул в РПЛ
Защитник «Торпедо» Никита Калугин поделился мнением о борьбе за медали в РПЛ.
«Поборется ли «Динамо» за медали? Да. Я ходил на матч с ЦСКА. Была классная игра, и «Динамо» мне понравилось. Личка поставит хорошую игру. Это молодая, боевитая команда. У меня там остались знакомые ребята, но я не могу сказать, что мы каждый день на связи. А так, слежу за всеми. Когда кого-то лично вижу, всегда здороваюсь и рад всех видеть. По матчу со «Спартаком» мне показалось, что «Зенит» набирает ход. Да, команда неважно стартовала, но выправляется. Думаю, борьба будет, я ее ожидаю. ЦСКА сейчас классно выглядит. Федотов сделал мощную команду. Я с ним пересекался в «Сочи». Это хороший тренер. Армейцы высоко идут, и Кубок России они с ним выиграли. Им немного не хватило в прошлом сезоне, но он был первым у Федотова и ЦСКА. Так что «армейцы» тоже в гонке за золото. Как и «Краснодар». Он хорошо стартовал, но надо смотреть на дистанции. «Спартак» тоже. Это атакующая команда. Она наладит игру в защите, и будет все нормально», — приводит слова Калугина «Евро-Футбол.Ру».
После пяти туров «Краснодар» и «Урал» занимают первое и второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав по 13 очков. На третьем месте — «Динамо» (10 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0