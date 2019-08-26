Шалимов назвал условие, при котором у «Ахмата» был шанс переломить ход матча с ЦСКА

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отметил в интервью «СЭ», что в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» (3:0) у грозненцев был шанс отыграться, если бы в ворота армейцев поставили пенальти.

— ЦСКА играл с преимуществом, добился заслуженной победы, — сказал Шалимов. — По тому, как складывался матч, отмечу один момент — при счете 1:0 надо было назначать пенальти в ворота армейцев, и в случае его реализации грозненцы могли претендовать и на положительный исход матча. С другой стороны, «Ахмат» располагает качественной обороной, но к 7 туру команда уже в трех матчах пропустила по три гола.

Что касается ЦСКА, то мы увидели нестабильность, только с положительной стороны — в том смысле, что молодая команда неровно проводит сезон, и в этой конкретной игре она провела матч «неровно» хорошо. Играла агрессивно, с преимуществом, забила хорошие мячи. (Сергей Егоров)

Полностью аналитика Шалимова по 7 туру РПЛ здесь

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