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Актер Баринов — о чемпионстве «Зенита»: «Это победа Семака»

21:25
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Баринов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (1:6).

«Это победа Семака, он очень мудро сыграл, а Николич повелся на это. Во всех последних матчах «Локомотива» он отдавал дебют своим противникам, а тут «Зенит» заставил играть наших первым номером. Еще и Мухин не забил, тогда понял, что всё уже: и фарт кончился, и тактически уже переиграны. К судейству вопросов нет», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов считает, что теперь «Спартак фаворит в борьбе за вторую путевку в лигу чемпионов.

«Посмотрите на календарь: впереди «Динамо», Кубок, да еще и после такого поражения. В предыдущих матчах «Локомотива» был достаточно большой процент везения. Они хорошо играли, но у них слишком простая тактика. Отдают начало, потом успокаивают команду и на контратаках выигрывают матч. «Зенит» сыграл мудрее», — добавил Баринов.

Набрав 61 очко, «Зенит» стал третий раз подряд чемпионом России. «Локомотив» с 52 баллами продолжает бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов.

(Екатерина Звенигородская)

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры