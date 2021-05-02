Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (1:6).

«Это победа Семака, он очень мудро сыграл, а Николич повелся на это. Во всех последних матчах «Локомотива» он отдавал дебют своим противникам, а тут «Зенит» заставил играть наших первым номером. Еще и Мухин не забил, тогда понял, что всё уже: и фарт кончился, и тактически уже переиграны. К судейству вопросов нет», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов считает, что теперь «Спартак фаворит в борьбе за вторую путевку в лигу чемпионов.

«Посмотрите на календарь: впереди «Динамо», Кубок, да еще и после такого поражения. В предыдущих матчах «Локомотива» был достаточно большой процент везения. Они хорошо играли, но у них слишком простая тактика. Отдают начало, потом успокаивают команду и на контратаках выигрывают матч. «Зенит» сыграл мудрее», — добавил Баринов.

Набрав 61 очко, «Зенит» стал третий раз подряд чемпионом России. «Локомотив» с 52 баллами продолжает бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов.

(Екатерина Звенигородская)