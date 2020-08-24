«Сейчас очень рад, что вернулся домой». Полоз рассказал подробности перехода в «Ростов»

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз рассказал о возвращении в команду, за которую выступал с 2012-й по 2017 год.

В воскресенье стало известно, что «Сочи» обменял 29-летнего Полоза на хавбека «Ростова» Ивелина Попова.

— Тяжело было входить в такую игру?

— Нормально. Выезд в «Уфу» — один из самых сложных в чемпионате, — приводит слова Полоза пресс-служба «Ростова». — Поле неудобное, соперник играет верхом. Чувствую себя хорошо, а главное — выиграли.

— Насколько неожиданным для тебя получился переход в «Ростов»?

— Еще год назад мог перейти, но обстоятельства сыграли свою роль. Думаю, все знают о моем огромном желании вернуться сюда, но тогда не получилось. Сейчас очень рад, что вернулся домой.

— Вернулся домой? То есть, «Ростов» — твой дом?

— Конечно! Я провел очень много времени здесь. Рад, что снова в команде.

— Ты поздравил клуб с 90-летием в Instagram, хотя выступал за другую команду. Следил «Ростовом»?

— Да, подписан на клуб. Меня не смутило, что играл в другом месте. Я провел много лет в «Ростове», для меня это поздравление было важно. Даже не сожалею об этом.

— Многое поменялось в клубе с тех пор как ты ушел?

— Некоторые ребята из штаба остались. Команда совсем другая. Только Хорен Байрамян с тех времен в составе.

— Почему ты выбрал 99-й номер?

— Потому что 7-й занят сами знаете кем (смеется).

— Ты уже забивал на «Ростов Арене» в матче за сборную. Как тебе поддержка на новом стадионе?

— Болельщики — супер. Они всегда ко мне хорошо относились. За 3 года мы соскучились друг по другу, жду встречу на стадионе.