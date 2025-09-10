Севикян перешел в «Акрон» из «Ференцвароша» на правах аренды

Полузащитник сборной Армении и «Ференцвароша» Эдгар Севикян присоединился к «Акрону», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

24-летний футболист будет выступать за российскую команду на правах аренды до конца сезона-2025/26. При этом арендное соглашение включает право выкупа.

Севикян является воспитанником «Локомотива». В 2017 году он переехал в Испанию и развивался в системе «Леванте». Летом 2022-го полузащитник вернулся в Россию и играл за «Пари НН», а через полтора года подписал контракт с «Ференцварошем». Сезон-2024/25 футболист провел в аренде в «Локомотиве».

За сборную Армении Севикян сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Отмечается, что в ближайшее время полузащитник прибудет в Тольятти из расположения национальной команды после матчей отбора чемпионата мира-2026 с Португалией и Ирландией.