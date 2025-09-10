«Локомотив» попросил ЭСК рассмотреть три эпизода в матче с «Крыльями Советов»

ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов по итогам матча 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Локомотив» попросил ЭСК РФС рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 81-й минуте матча, эпизод с отмененным голом форварда железнодорожников Николая Комличенко на 88-й минуте и назначение пенальти в ворота москвичей на 94-й минуте. В том эпизоде главный арбитр матча Сергей Карасев увидел нарушение со стороны Комличенко в штрафной «Локомотива», назначил 11-метровый и показал форварду желтую карточку, которая стала для игрока второй в игре.

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам: моменту с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» на 26-й минуте и решению судьи не удалять полузащитника железнодорожников Зелимхана Бакаева за фол на 76-й минуте.

После 7-го тура РПЛ-2025/26 «Локомотив» с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке с 9 очками.