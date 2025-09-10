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Судейство

«Локомотив» попросил ЭСК рассмотреть три эпизода в матче с «Крыльями Советов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Сергей Карасев показывает красную карточку нападающему «Локомотива» Николаю Комличенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЭСК РФС рассмотрит пять эпизодов по итогам матча 7-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

«Локомотив» попросил ЭСК РФС рассмотреть момент с неназначенным пенальти в ворота «Крыльев Советов» на 81-й минуте матча, эпизод с отмененным голом форварда железнодорожников Николая Комличенко на 88-й минуте и назначение пенальти в ворота москвичей на 94-й минуте. В том эпизоде главный арбитр матча Сергей Карасев увидел нарушение со стороны Комличенко в штрафной «Локомотива», назначил 11-метровый и показал форварду желтую карточку, которая стала для игрока второй в игре.

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам: моменту с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива» на 26-й минуте и решению судьи не удалять полузащитника железнодорожников Зелимхана Бакаева за фол на 76-й минуте.

После 7-го тура РПЛ-2025/26 «Локомотив» с 15 очками занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке с 9 очками.

Разбор судейства матчей 7-го тура РПЛ от&nbsp;Александра Боброва.Судейских ошибок в РПЛ становится больше. Как долго продлится эксперимент Мажича?

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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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