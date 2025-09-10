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Судейство

ЭСК РФС рассмотрит три эпизода по итогам матча ЦСКА — «Краснодар»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Судья Рафаэль Шафеев (второй справа) во время матча ЦСКА — «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЭСК РФС рассмотрит три эпизода по итогам матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар» попросил рассмотреть решение главного арбитра встречи Рафаэля Шафеева не удалять защитника ЦСКА Жоао Виктора на 20-й минуте за фол на форварде «быков» Джоне Кордобе, а также решение судьи удалить Кордобу на 56-й минуте за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса.

ЦСКА попросил рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 96-й минуте, когда мяч попал в руку футболиста «Краснодара» Виктора Са, находившегося в своей штрафной.

«Краснодар» с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 7 туров сезона-2025/26. ЦСКА с 15 очками идет на второй позиции.

Разбор судейства матчей 7-го тура РПЛ от&nbsp;Александра Боброва.Судейских ошибок в РПЛ становится больше. Как долго продлится эксперимент Мажича?

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Рафаэль Шафеев
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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