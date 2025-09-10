ЭСК РФС рассмотрит три эпизода по итогам матча ЦСКА — «Краснодар»

ЭСК РФС рассмотрит три эпизода по итогам матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:1). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Краснодар» попросил рассмотреть решение главного арбитра встречи Рафаэля Шафеева не удалять защитника ЦСКА Жоао Виктора на 20-й минуте за фол на форварде «быков» Джоне Кордобе, а также решение судьи удалить Кордобу на 56-й минуте за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса.

ЦСКА попросил рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 96-й минуте, когда мяч попал в руку футболиста «Краснодара» Виктора Са, находившегося в своей штрафной.

«Краснодар» с 16 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 7 туров сезона-2025/26. ЦСКА с 15 очками идет на второй позиции.