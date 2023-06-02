«Врачебная ошибка в чистом виде». Сестра агента Сарсании рассказала, как умер ее брат

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ» о том, как умер ее брат.

— С утра звоню в больницу — и слышу: «А он в реанимации». — «Как в реанимации?!» — «Ну, так...» Я ноги в руки — и туда. Отцу ничего не рассказываю, как Костя и просил. Нашла эту реанимацию. Выходит доктор: «У него рванул тромб».

— Тот же самый пошел дальше?

— Видимо, был еще один. Я не медик. Но дал прямо в сердце! У Кости клиническая смерть, как-то его реанимировали. Остановка сердца, 45 минут его запускали. Запустили!

— Какая ужасная история.

— Снова отключился — и снова запустили. Вот сейчас лежит. Я стала этому доктору задавать вопросы: «А почему ему ловушку не поставили?» Знаете, наверное, ставится фильтр...

— Элементарная вещь.

— В том-то и дело!

— Что услышали?

— Говорю: «Можно ли делать операцию?» Доктор помолчал — и неохотно выдавливает: «Я не должен такого говорить, но все-таки скажу: это врачебная ошибка в чистом виде...»

— Что надо было делать?

— Как только его привезли — надо было сразу ставить ловушку! Все! Доктор так и сказал: «Тогда через 10 дней он бы ушел на своих ногах. Живой и здоровый».

— Жил бы до сих пор.

— Врачу говорю: «Я все поняла. Сколько ему осталось?» — «А вы медик?» — «Нет. Но у нас мама так же умирала... Сколько процентов, что он выкарабкается?» — «Два».

— Тяжело слушать даже спустя годы.

— Говорю: «Были случаи?» — «Два человека из ста. Поэтому и говорю так точно — два процента...» Я переспросила: «Наш случай?» Он помолчал несколько секунд — и покачал головой: «Нет». Потом добавил: «Понимаете, сейчас ему надо вводить разные препараты. Которые уничтожают почки и не только их. А если не ввести — будет отмирать что-то другое...»

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.