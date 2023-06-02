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«Врачебная ошибка в чистом виде». Сестра агента Сарсании рассказала, как умер ее брат

Юрий Голышак
Обозреватель
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Константин Сарсания в 2008 году.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ» о том, как умер ее брат.

— С утра звоню в больницу — и слышу: «А он в реанимации». — «Как в реанимации?!» — «Ну, так...» Я ноги в руки — и туда. Отцу ничего не рассказываю, как Костя и просил. Нашла эту реанимацию. Выходит доктор: «У него рванул тромб».

— Тот же самый пошел дальше?

— Видимо, был еще один. Я не медик. Но дал прямо в сердце! У Кости клиническая смерть, как-то его реанимировали. Остановка сердца, 45 минут его запускали. Запустили!

— Какая ужасная история.

— Снова отключился — и снова запустили. Вот сейчас лежит. Я стала этому доктору задавать вопросы: «А почему ему ловушку не поставили?» Знаете, наверное, ставится фильтр...

— Элементарная вещь.

— В том-то и дело!

— Что услышали?

— Говорю: «Можно ли делать операцию?» Доктор помолчал — и неохотно выдавливает: «Я не должен такого говорить, но все-таки скажу: это врачебная ошибка в чистом виде...»

— Что надо было делать?

— Как только его привезли — надо было сразу ставить ловушку! Все! Доктор так и сказал: «Тогда через 10 дней он бы ушел на своих ногах. Живой и здоровый».

— Жил бы до сих пор.

— Врачу говорю: «Я все поняла. Сколько ему осталось?» — «А вы медик?» — «Нет. Но у нас мама так же умирала... Сколько процентов, что он выкарабкается?» — «Два».

— Тяжело слушать даже спустя годы.

— Говорю: «Были случаи?» — «Два человека из ста. Поэтому и говорю так точно — два процента...» Я переспросила: «Наш случай?» Он помолчал несколько секунд — и покачал головой: «Нет». Потом добавил: «Понимаете, сейчас ему надо вводить разные препараты. Которые уничтожают почки и не только их. А если не ввести — будет отмирать что-то другое...»

Константин Сарсания. «На похоронах Кости Бердыев не плакал — рыдал». Пронзительное интервью сестры агента Сарсании

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Константин Сарсания
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

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