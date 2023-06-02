Сестра агента Сарсании рассказала, как Бердыев рыдал на его похоронах: «Его трясло»
Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ» о похоронах ее брата.
— Что-то помнится из дня похорон?
— Я очень хорошо все помню. Потрясло количество народа. Вот это странное состояние — я сижу рядом с папой, люди вроде подходят выразить соболезнования и внезапно меня узнают. Глаза вспыхивают: «Ой, Танюша!» Увидела всех-всех-всех, с кем работала в РФС. Кто-то сам еле передвигался. Клубы были все — от великих до самых мелких. Особенно в память мне врезались два момента. Нет, три!
— Что за моменты?
— Почти никто ничего не говорил. Вышел, отыскал какие-то слова Дюков. Бывший агент Володя Абрамов, они дружили. Как ни странно, выступил Манчини. Вот это меня царапнуло — столько людей, и никто ничего...
— Второй?
— Я увидела Бердыева. Зал, стоит гроб, чуть в стороне — двери. Через них Костю выносили и грузили в катафалк. Кто хотел — высказался, мне надо контролировать, как будут выносить гроб. Все родственники рядом со мной. Вдруг вижу — за дверью со стороны выхода стоит Бердыев. Он так рыдал! Он не плакал — он рыдал!
— Я всегда подозревал, что у Курбана доброе сердце.
— Я поняла — он, может, и сказал бы. Но не мог остановиться. Его трясло от рыданий. Естественно, ни в церкви, ни на кладбище его не было.
— Третья история?
— Мы уже загрузили Костю в катафалк — вдруг прибегает Валерий Георгиевич Газзаев. С нами со всеми коротко поздоровался, обнял. А гроб уже закрыт, все. Говорит: «Пожалуйста, я очень вас прошу! Откройте — я попрощаюсь... В такой пробке стоял, не успевал. А сейчас снова улетаю, в церкви быть не смогу. Хочу на Костю посмотреть».
— Открыли?
— Папа на меня вопросительно оглянулся — я говорю: «Конечно, сейчас откроем...» Валерий Георгиевич попрощался, положил цветы, поцеловал его.
— Костя был светлый человек.
— Правильно кто-то сказал на поминках: «Это единственный человек, к которому на похороны пришли все. Рядом стояли люди, которые много лет не разговаривают друг с другом». Они и сейчас не разговаривают — но тогда стояли рядом. Я видела!
Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9