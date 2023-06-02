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Сестра агента Сарсании рассказала, как Бердыев рыдал на его похоронах: «Его трясло»

Юрий Голышак
Обозреватель
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Курбан Бердыев.
Фото Александр Волгин

Татьяна Сарсания, сестра агента Константина Сарсании, рассказала в интервью «СЭ» о похоронах ее брата.

— Что-то помнится из дня похорон?

— Я очень хорошо все помню. Потрясло количество народа. Вот это странное состояние — я сижу рядом с папой, люди вроде подходят выразить соболезнования и внезапно меня узнают. Глаза вспыхивают: «Ой, Танюша!» Увидела всех-всех-всех, с кем работала в РФС. Кто-то сам еле передвигался. Клубы были все — от великих до самых мелких. Особенно в память мне врезались два момента. Нет, три!

— Что за моменты?

— Почти никто ничего не говорил. Вышел, отыскал какие-то слова Дюков. Бывший агент Володя Абрамов, они дружили. Как ни странно, выступил Манчини. Вот это меня царапнуло — столько людей, и никто ничего...

— Второй?

— Я увидела Бердыева. Зал, стоит гроб, чуть в стороне — двери. Через них Костю выносили и грузили в катафалк. Кто хотел — высказался, мне надо контролировать, как будут выносить гроб. Все родственники рядом со мной. Вдруг вижу — за дверью со стороны выхода стоит Бердыев. Он так рыдал! Он не плакал — он рыдал!

— Я всегда подозревал, что у Курбана доброе сердце.

— Я поняла — он, может, и сказал бы. Но не мог остановиться. Его трясло от рыданий. Естественно, ни в церкви, ни на кладбище его не было.

— Третья история?

— Мы уже загрузили Костю в катафалк — вдруг прибегает Валерий Георгиевич Газзаев. С нами со всеми коротко поздоровался, обнял. А гроб уже закрыт, все. Говорит: «Пожалуйста, я очень вас прошу! Откройте — я попрощаюсь... В такой пробке стоял, не успевал. А сейчас снова улетаю, в церкви быть не смогу. Хочу на Костю посмотреть».

— Открыли?

— Папа на меня вопросительно оглянулся — я говорю: «Конечно, сейчас откроем...» Валерий Георгиевич попрощался, положил цветы, поцеловал его.

— Костя был светлый человек.

— Правильно кто-то сказал на поминках: «Это единственный человек, к которому на похороны пришли все. Рядом стояли люди, которые много лет не разговаривают друг с другом». Они и сейчас не разговаривают — но тогда стояли рядом. Я видела!

Константин Сарсания. «На похоронах Кости Бердыев не плакал — рыдал». Пронзительное интервью сестры агента Сарсании

Константин Сарсания скончался 7 октября 2017 года на 50-м году жизни.

Константин Сарсания
Курбан Бердыев
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«Врачебная ошибка в чистом виде». Сестра агента Сарсании рассказала, как умер ее брат

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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