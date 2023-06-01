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Червиченко — об убытках «Спартака»: «Вам один Дуарте обходится примерно в миллионов шесть. Это нормально?»

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Алексис Дуарте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» убытки красно-белых в 2,35 миллиарда рублей по итогам года.

«Связаны такие траты с уходом Федуна? Я так понимаю, еще при нем начинали тратить такие деньги. Я думаю, этот вопрос нужно адресовать спортивному директору. Он обеспечивает самые большие расходы. Вопрос другой, почему при таких убытках команда борется всего-лишь за второе место, причем попрощавшись с первым местом еще за 6 туров до конца чемпионата. Если вы покупаете какую-то фигню, то хотя бы боритесь до последнего тура. А так — процесс чистого раздробления клуба», — сказал Червиченко «СЭ».

Червиченко также высказался о том, стоит ли меньше платить агентам.

«Агенты получают десять процентов со сделки. А тут еще за Дуарте платят около пяти миллионов, плюс не забывайте, какую зарплату он получает. Вот вам один Дуарте обходится примерно в миллионов шесть. Это нормально? Плюс туда добавьте Николсона, Бальде и еще людей, которые сидят на скамейке. Вот вам и расходы. Если лишний баласт убрать, глядишь, и все не так печально будет. Но, наверное, чьи-то интересы будут задеты, тех, кто и обеспечивает минус своими покупками», — добавил Червиченко.

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2022 года. Красно-белые в чистом минусе на 2,351 миллиарда рублей. Самыми прибыльными клубами стали «Крылья Советов» (777,5 миллиона), «Сочи» (750,3 миллиона) и «Зенит» (647,5 миллиона).

(Сергей Жуков)

ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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  • Gordon

    Червиченко рассказывает о каких-то не таких приобретениях? Впрочем, после возмущения Быстрова симуляциями, а Радимова - поведением, неудивительно. Что дальше? Материал с осуждающей разврат проституткой? С вором-рецидивистом, критикующим воровство? С наёмным убийцей, рассказывающим о человеколюбии? Не имеет отношения к спорту? Это ничего, лишь бы "пипл хавал". Современная спортивная, журналистика. В свой юбилей так красиво и пафосно Кучмия вспоминали. Он бы это одобрил, господа позорники?

    01.06.2023

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    		 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
    2
    		 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
    3
    		 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
    4
    		 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
    5
    		 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
    6
    		 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
    7
    		 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
    8
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    9
    		 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
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    		 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
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    		 Урал 29 9 6 14 32-45 33
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