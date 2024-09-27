Навас: «В чемпионате Испании «Зенит» мог бы бороться за 6-12-е места»

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о том, на какие места «Зенит» претендовал бы в чемпионате Испании.

«Зенит» — великолепная команда, в составе которой играют очень сильные игроки, плюс отличный тренер. Думаю, в чемпионате Испании они могли бы бороться за место с 6-го по 12-е», — приводит слова Наваса Metaratings.ru.

«Зенит» выиграл чемпионат России по футболу шесть раз подряд. По итогам девяти туров РПЛ-2024/25 клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице, опережая идущий на втором месте «Краснодар» на два очка.