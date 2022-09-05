Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

5 сентября, 12:30

Юран о матче «Спартак» — «Зенит»: «Мячи каким-то чудом не залетали в ворота Максименко»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Деян Ловрен забивает в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в разговоре «СЭ» отметил, что красно-белые по делу проиграли «Зениту» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Получили удовольствие от игры?

— Сложно сказать... Я все-таки переживал за «Спартак». Результат расстроил. Хотя стоит признать, что москвичи, конечно, уступили по делу.

— По делу?

— Да... Слава богу, что с таким счетом проиграли. Вспомните, что было в первом тайме. Да, здорово, что забили. Но как красно-белые играли сзади? Просто безобразно! Мячи каким-то чудом не залетали в ворота Максименко. А после перерыва питерцы своего добились. Дважды отличились и играли по счету.

— При этом до перерыва одну классную атаку спартаковцы провели. Гол Соболева — мини-шедевр?

— Да я бы так не сказал. Просто хорошая, качественная атака. Молодцы. Но не забывайте и про моменты гостей в первом тайме. Если бы они все реализовали, то счет на табло мог быть гораздо крупнее — 4:1. И это как минимум... Да, повели в счете. Но как спартаковцы беспечно играли в эпизодах, когда питерцы сравнивали и выходили вперед? Где концентрация? Почему никто не накрывал Мостового, когда он бил? Никто же не блокировал... Слишком глубоко сели в своей штрафной. «Зенит» объективно сильнее. Уровень исполнителей гораздо выше, чем у «Спартака». С таким составом красно-белым тяжело тягаться с питерцами.

Роман Зобнин и&nbsp;Вендел. «Слава богу, что «Спартак» проиграл с таким счетом». Юран — о матче с «Зенитом» и «Химках»

Сергей Юран
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Ловрен о матче со «Спартаком»: «Зенит» не должен позволять себе такую низкую реализацию»
Габулов — о трех пенальти в ворота «Торпедо»: «Печально. Арбитр придрался к Бабурину»
Карпин жестко ответил фотографу «Торпедо»: «Фотографируйте и молчите»
Безумная «судейская» концовка в пользу «Ростова». Карпин догоняет «Спартак» и ждет красно-белых в гости
«Телега, третий бери». Комличенко потроллил Бабурина после матча «Торпедо» — «Ростов»
Осипенко: «В чем секрет этого «Ростова»? Да нет секрета, каждый работает на тренировках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тихонов считает, что «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом», если усилится новыми игроками

Директор «Локо» по медицине: «В конце недели Фассон вернется в Москву. Но мы планируем отравить его в Берлин обратно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости