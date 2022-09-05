Юран о матче «Спартак» — «Зенит»: «Мячи каким-то чудом не залетали в ворота Максименко»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран в разговоре «СЭ» отметил, что красно-белые по делу проиграли «Зениту» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Получили удовольствие от игры?

— Сложно сказать... Я все-таки переживал за «Спартак». Результат расстроил. Хотя стоит признать, что москвичи, конечно, уступили по делу.

— По делу?

— Да... Слава богу, что с таким счетом проиграли. Вспомните, что было в первом тайме. Да, здорово, что забили. Но как красно-белые играли сзади? Просто безобразно! Мячи каким-то чудом не залетали в ворота Максименко. А после перерыва питерцы своего добились. Дважды отличились и играли по счету.

— При этом до перерыва одну классную атаку спартаковцы провели. Гол Соболева — мини-шедевр?

— Да я бы так не сказал. Просто хорошая, качественная атака. Молодцы. Но не забывайте и про моменты гостей в первом тайме. Если бы они все реализовали, то счет на табло мог быть гораздо крупнее — 4:1. И это как минимум... Да, повели в счете. Но как спартаковцы беспечно играли в эпизодах, когда питерцы сравнивали и выходили вперед? Где концентрация? Почему никто не накрывал Мостового, когда он бил? Никто же не блокировал... Слишком глубоко сели в своей штрафной. «Зенит» объективно сильнее. Уровень исполнителей гораздо выше, чем у «Спартака». С таким составом красно-белым тяжело тягаться с питерцами.