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26 ноября 2025, 12:00

Юран — о Станковиче: «Спартаком» надо жить 24 часа в сутки»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

— Вы не раз говорили, что мечтаете возглавить «Спартак».

— Не совсем так. Мне журналисты задали вопрос: мечтаете возглавить «Спартак»? Ответил утвердительно. А что я должен был сказать? Все бывшие игроки красно-белых хотели бы потренировать эту команду. Покажите мне специалиста, который этого не хочет!

— При этом в последние годы «Спартак» назначает на пост главного тренера иностранцев. Верите, что когда-нибудь выбор падет все-таки на россиянина и, в частности, на вас?

— Не знаю, даже не хочу загадывать. Зачем философствовать? Есть руководство «Спартака», оно и принимает решение. Почему-то делается ставка на иностранцев. И каков итог? Только Каррера выиграл чемпионат. Да и то ту команду комплектовал Аленичев. А порой ты вообще не знаешь иностранца, который встает у руля такого великого клуба. Нельзя же так относиться к болельщикам, к «Спартаку». Гвардиола и Клопп к нам не поедут. А привозить тренеров без серьезных успехов за плечами... Не знаю...

— Станкович был большим игроком.

— С этим никто и не спорит. Но мы все-таки говорим о тренерстве. Иностранец, который приходит в этот клуб, должен четко понимать: для «Спартака» есть только одно место — первое! Нужно жить этой командой. 24 часа на 7 думать о ней. Иностранцы этого не делают. У них другой подход. Подписали контракт, есть неустойка. Пошло — пошло. Не получилось — выплатите деньги, и я поехал. Вот и все. А «Спартаком» надо жить, в полной мере осознавать, куда ты попал.

Сергей Юран в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.«Было непросто, но помог совет Бердыева». Юран — о работе в Турции

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Станковичем по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

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Деян Станкович
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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