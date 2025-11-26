Юран — о Станковиче: «Спартаком» надо жить 24 часа в сутки»

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

— Вы не раз говорили, что мечтаете возглавить «Спартак».

— Не совсем так. Мне журналисты задали вопрос: мечтаете возглавить «Спартак»? Ответил утвердительно. А что я должен был сказать? Все бывшие игроки красно-белых хотели бы потренировать эту команду. Покажите мне специалиста, который этого не хочет!

— При этом в последние годы «Спартак» назначает на пост главного тренера иностранцев. Верите, что когда-нибудь выбор падет все-таки на россиянина и, в частности, на вас?

— Не знаю, даже не хочу загадывать. Зачем философствовать? Есть руководство «Спартака», оно и принимает решение. Почему-то делается ставка на иностранцев. И каков итог? Только Каррера выиграл чемпионат. Да и то ту команду комплектовал Аленичев. А порой ты вообще не знаешь иностранца, который встает у руля такого великого клуба. Нельзя же так относиться к болельщикам, к «Спартаку». Гвардиола и Клопп к нам не поедут. А привозить тренеров без серьезных успехов за плечами... Не знаю...

— Станкович был большим игроком.

— С этим никто и не спорит. Но мы все-таки говорим о тренерстве. Иностранец, который приходит в этот клуб, должен четко понимать: для «Спартака» есть только одно место — первое! Нужно жить этой командой. 24 часа на 7 думать о ней. Иностранцы этого не делают. У них другой подход. Подписали контракт, есть неустойка. Пошло — пошло. Не получилось — выплатите деньги, и я поехал. Вот и все. А «Спартаком» надо жить, в полной мере осознавать, куда ты попал.

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Станковичем по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.