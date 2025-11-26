В ЦСКА заявили, что продление контракта с Акинфеевым будет зависеть от футболиста

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное продление контракта с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым.

«Вы знаете нашу позицию, она не меняется последние годы, продление контракта зависит от Игоря Владимировича. Если он чувствует в себе силы и желание продолжать, значит, он будет играть за ЦСКА. Мое мнение: контракт, конечно, будет продлен. Но не хотелось бы забегать вперед», — цитирует Бабаева ТАСС.

Действующий контракт 39-летнего голкипера рассчитан до конца июня 2026 года.

Акинфеев находится в системе армейского клуба 35 лет. В составе красно-синих он стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА.