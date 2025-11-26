Юран: «Дивеев сбивает Зобнина и шнурками касается мяча. И это не пенальти?!»

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что ему понравилась игра «Спартака» в дерби с ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

— Как вам дерби «Спартак» — ЦСКА?

— Был на стадионе. «Спартак» понравился. Практичный, прагматичный футбол красно-белых в первом тайме. Да, что-то не получалось, но спартаковцы терпели, дорабатывали, нашли свой момент, забили.

— Как вам второй тайм?

— После перерыва бросилось в глаза, что красно-белые прибавили в плане ведения единоборств, стали гораздо чаще их выигрывать. Сыграли на удержание, подсушили игру. И я прекрасно их понимаю. Некоторые недовольны: мол, что это за футбол, где красота? На что я готов им возразить: самое красивое в футболе — счет на табло. 1:0. Победа в дерби. Три очка в копилку. Болельщик утром просыпается и радуется: мы армейцев вчера обыграли! Кстати, могли бы и больше забить, у Денисова в концовке был момент. Да и пенальти в ворота ЦСКА нужно было назначать.

— Не согласны с решением Сергея Карасева и ВАР?

— Да. Дивеев сфолил на Зобнине. Коснулся мяча? Но мяч-то направление не изменил. Шнурками как-то коснулся, и это не пенальти?! Я этого не понимаю! В общем, спартаковцы сыграли прагматично, добились результата. Молодцы.