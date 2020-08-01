Сергей Юран: «Меня не пустили забрать вещи с базы «Химок». Это надо было видеть. Дикий Запад»

Сергей Юран, об увольнении которого с поста главного тренера «Химок» было объявлено в субботу, рассказал, как покидал расположение клуба. По словам специалиста, ему не дали забрать вещи с базы.

— Меня не уволили из «Химок», даже не дали уведомления, — цитирует «РИА Новости» Юрана. — Удивлен заявлению «Химок» о моем уходе, это очень странно. Официальных документов я не подписывал. Моя трудовая книжка лежит в клубе. Только на словах сказано, что будут разрывать контракт. Я — действующий тренер команды. По закону должны проинформировать за две недели до увольнения. Я вчера зашел к (генеральному директору Александру) Зайцеву, он спросил, как будем разрывать контракт. Ответил ему, что там всё написано.

— Вот так прямо в лоб и спросил?

— Да. А уведомление письменное? Законы Российской Федерации надо же соблюдать, это же не 90-е годы.

— Удивились таким словам? Вы ведь вывели команду в РПЛ, в финал Кубка России.

— Пока подробно не хочу вдаваться. Соберу пресс-конференцию, спокойно пообщаюсь с журналистами.

— Готовы к уходу из клуба?

— Я не уволен. Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить, хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы. На что это похоже? И все же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад.

Ребята написали открытое письмо на имя губернатора Московской области с просьбой оставить меня. Это команда! Футболистов не обманешь. Мы работаем с ними вместе, нам комфортно. Они бьются за Подмосковье, за Химки. Это их искреннее отношение.