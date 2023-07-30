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Сегодня, 22:42

Ташуев — о судействе в матче с ЦСКА: «Я эти пенальти, если честно, не понял»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).

«Матч сложный, неоднозначный. Сложно что-то сказать. Мы вдесятером остались, непонятные красные. Буква закона в нашу сторону сыграла почему-то. Эти пенальти я, если честно, не понял. Толкотня сплошная, все из пальца высовывается, второй пенальти в том числе. Когда игрока касаются, а он потом падает и не встает... Это моя реакция на судейство, конечно. Я понимаю, что эмоции, но, когда ты около бровки, ты все понимаешь и чувствуешь. Мы моментов больше создали, чем ЦСКА. Я даже не вспомню их сейчас, кроме трех своеобразных пенальти. Мы 40 минут вдесятером играли, второй тайм тоже наш был. Все что нас не убивает — делает нас сильнее», — сказал Ташуев в эфире канала «Матч Премьер».

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В первом тайме встречи было назначено четыре пенальти: по два в ворота каждой из команд. Заключительный мяч в этой встрече был также забит с 11-метровой отметки.

В конце первой половины встречи Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР. Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того, как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Ташуев
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 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
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6
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 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
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 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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