Ташуев об удалении Станковича: «Ему нужно быть более разумным человеком. Держать себя в руках»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

Серб был удален в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.

«Станковичу нужно быть более разумным человеком. В моменте с Маркиньосом была обыкновенная борьба. Это футбол. Деян сам в прошлом большой игрок, знает, что без борьбы футбола не бывает. Нужно держать себя в руках. Данный эпизод был у чужой штрафной площади, и прошло 30 секунд до второго гола «Динамо». Мне кажется, что судейство было хорошим, учитывая накал встречи», — сказал Ташуев «СЭ».

«Спартак» набрал 12 очков и располагается на 7-й строчке в таблице РПЛ.