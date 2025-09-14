«Динамо» — «Спартак»: первый гол бело-голубых засчитан ошибочно

На 26-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:2) судья Егор Егоров ошибочно засчитал первый гол бело-голубых, сравнявших счет.

Рефери не обратил внимания, что штрафной удар выполнен совершенно не с того места, где он зафиксировал фол спартаковцев. Мяч был установлен примерно на 7-8 метров ближе к воротам красно-белых. В итоге был забит гол.

Видеоассистенты в такой ситуации вмешаться не могли.

Интересно, что это не первый случай в сезоне-2025/26. На 73-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» — «Ростов» (1:0) судья Вера Опейкина допустила подобную ошибку, которая повлияла на ход и исход встречи.

Зафиксировав фол Александра Тарасова и удалив его, она неверно определила место, с которого должен был выполняться штрафной удар. В итоге тоже был забит гол, ставший победным.

Возникает вопрос, проводится ли с российскими судьями соответствующая работа на сборах и брифингах.