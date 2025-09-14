«Крылья Советов» — «Сочи»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Крылья Советов» и «Сочи» встретятся в матче чемпионата России

«Крылья Советов» и «Сочи» встретятся в восьмом туре чемпионата России в воскресенье, 14 сентября. Матч пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

14 сентября 2025, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире матч самарцев и сочинцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В семи турах РПЛ «Крылья Советов» набрали 9 очков. «Сочи» набрал 1 очко и замыкает турнирную таблицу. В седьмом туре самарцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), а сочинцы уступили «Спартаку» (1:2).

В сентябрьской паузе на матчи сборных «Сочи» уволил главного тренера Роберта Морено и назначил экс-тренера «Крыльев» Игоря Осинькина.