24 июня, 10:00

Степашин — об итогах сезона «Динамо»: «Команда была какая-то потерянная»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Тренер Ролан Гусев с игроками «Динамо» перед матчем с «Краснодаром».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров, председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» подвел итоги сезона московской команды.

— Пятое место «Динамо» в минувшем сезоне — плохой результат?

— Лет 10-15 назад, когда были мучения в Химках, я бы сказал, что это неплохо. Сейчас, конечно, времена изменились, у нас играющая команда и другие задачи — хотели попасть в тройку, выиграть Кубок. Не получилось. Пятое место — не для сегодняшнего «Динамо». Результат, конечно, не может устроить, поэтому и произошла замена тренера. Марцел Личка неплохо провел первый сезон, чуть чемпионами не стали. Много лет стремились к этому, не хватило только последнего рывка. А в прошедшем сезоне команда стала проседать, поэтому замена Лички была вынужденной.

— Какие главные причины ухудшения результатов?

— Во-первых, проиграли или не выиграли те матчи, где обязаны были побеждать! Потерянные очки с «Факелом», «Ахматом», «Зенитом», поражение от «Локомотива» вместо победы и так далее. Во-вторых, давайте прямо скажем, красивых матчей, чисто выигранных было всего-ничего. Команда была какая-то потерянная. Даже с трибуны было видно, что с управляемостью возникли проблемы. Марцел не сумел найти общий язык со всеми футболистами. То, что получилось у Ролана Гусева, когда из четырех матчей на финише при нем три выиграли. Рассчитываем, что Валерий Карпин сумеет правильно настроить команду.

Сергей Степашин.«Карпин — «живой», с харизмой. «Динамо» такой и нужен». Степашин — о Галицком, Тюкавине и санкциях
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
