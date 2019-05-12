Сергей Семак: "Зенит" вряд ли сможет повторить рекорд по набранным очкам"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 12 мая, начало – в 19.00 (мск).

– Мотивация для "Зенита"? По набранным очкам вряд ли сможем повторить рекорд или установить новый. Сегодня очередная игра, матч против ЦСКА, поэтому все в наших руках. Конечно, сложно мотивировать футболистов после досрочного чемпионства, примеров довольно много. "ПСЖ", "Барселоне" и остальным клубам тяжело играть без мотивации. Дзюба? Никаких проблем у Дзюбы не было, говорят врачи, вот он и в старте, – сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".

ЦСКА с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 58 баллами располагается на первой строчке.

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