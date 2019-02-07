Сергей Семак: "Зенит" рассчитывал на возвращение Кокорина в зимнюю паузу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что петербургский клуб рассчитывал на возвращение нападающего Александра Кокорина в зимнюю паузу. 42-летний специалист добавил, что сине-бело-голубые приобрели форварда Сердара Азмуна у "Рубина", чтобы усилить атакующий потенциал.

- Азмун? Мы рассчитывали на возвращение Кокорина еще в июле, - сказал Семак в эфире канала "Россия 24". - Возвращение состоялось, но кратковременное. Мы хотели, чтобы он вернулся в зимнюю паузу, но потом поняли, что ожидать его не стоит. Это очень сложная ситуация, не совсем ясная и понятная.

В отсутствии Кокорина надо усиливать атакующий потенциал. Нужна конкуренция для Дзюбы. Ему иногда надо давать отдыхать. Нам поможет качественный нападающий. Есть еще Антон Заболотный. Мы воспольземся этой конкуренцией. У Азмуна все есть, чтобы заиграть в "Зените".

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Суд продлил арест футболистам до 8 апреля.

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