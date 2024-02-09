Семак: «На сегодняшний день мы работаем в том составе, который у нас есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об информации о возможном трансфере защитника «Сочи» Артема Макарчука

— Закончена ли история с Тикнизяном? Что вы скажете об информации про Макарчука?

— Эта информация не имеет под собой никакого основания. На сегодняшний день мы работаем в том составе, который у нас есть.

28-летний игрок в этом сезоне провел за «Сочи» 19 матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, контракт защитника истекает 30 июня 2024 года. Однако агент футболиста в интервью «СЭ» сообщила, что это неверная информация.