Семак заявил, что «Зенит» допускал катастрофические ошибки в матче с «Аль-Райяном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с «Аль-Райяном» (2:4).

— По движению и борьбе игра получилась неплохой, но мы допускали катастрофические ошибки в обороне. В этом отношении приятных эмоций мало.

— Что произошло после 45 минут?

— Курьезный автогол, необязательные пенальти и третий мяч, которые мы пропустили. Четвертый гол — грубейшая ошибка. В обороне надежности не было никакой во втором тайме.