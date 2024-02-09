Семак заявил, что «Зенит» допускал катастрофические ошибки в матче с «Аль-Райяном»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с «Аль-Райяном» (2:4).
— По движению и борьбе игра получилась неплохой, но мы допускали катастрофические ошибки в обороне. В этом отношении приятных эмоций мало.
— Что произошло после 45 минут?
— Курьезный автогол, необязательные пенальти и третий мяч, которые мы пропустили. Четвертый гол — грубейшая ошибка. В обороне надежности не было никакой во втором тайме.
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|
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|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
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|5
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|29
|
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|28
|
8
|ЦСКА
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|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
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|7
|3
|8
|15-16
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|
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|5
|6
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|
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|5
|6
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|21
|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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