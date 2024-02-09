Джикия — о словах своего агента: «Знал, что он будет говорить»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал интервью своего агента Вадима Шпинева.

— Слышали ли вы поддержку болельщиков с трибуны?

— Благодарю ребят. Еще с ними спишемся обязательно. Знаю, что они заедут к нам в отель. Пообщаемся. Лично поблагодарю.

— Как относитесь к интервью вашего агента Вадима Шпинева?

— Знал, что они будут. Видел какие-то отрывки из интервью. Знал, что он будет говорить.

— Расскажите об отношениях со Шпиневым.

— У нас потрясающие отношения с Вадимом. И пусть Миранчуки не обижаются, меня он очень любит. Все, что было сказано, оно соответствует действительности. То, что всех так удивила правда и то, как вышло со мной... Я более спокоен, что его радует. Некоторые ребята были удивлены, что эта ситуация так выплыла, а я столько времени не подавал виду. Но я игрок «Спартака», хочу работать и помогать команде.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.