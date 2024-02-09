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9 февраля, 21:05

Джикия — о словах своего агента: «Знал, что он будет говорить»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал интервью своего агента Вадима Шпинева.

— Слышали ли вы поддержку болельщиков с трибуны?

— Благодарю ребят. Еще с ними спишемся обязательно. Знаю, что они заедут к нам в отель. Пообщаемся. Лично поблагодарю.

— Как относитесь к интервью вашего агента Вадима Шпинева?

— Знал, что они будут. Видел какие-то отрывки из интервью. Знал, что он будет говорить.

— Расскажите об отношениях со Шпиневым.

— У нас потрясающие отношения с Вадимом. И пусть Миранчуки не обижаются, меня он очень любит. Все, что было сказано, оно соответствует действительности. То, что всех так удивила правда и то, как вышло со мной... Я более спокоен, что его радует. Некоторые ребята были удивлены, что эта ситуация так выплыла, а я столько времени не подавал виду. Но я игрок «Спартака», хочу работать и помогать команде.

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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Джикия заявил, что не рассматривает никакие варианты, кроме «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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И К Ж
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Виктор Александров

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