Сергей Семак: «В Ростове будет непростая, но хорошая игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче второго тура чемпионата России с «Ростовом».

«Ребята вкатываются в сезон, набирают нужные игровые кондиции. В целом все игроки находятся в разном физическом состоянии. «Ростов» и в прошлом году неплохо играл, и в этом подтверждает свой уровень. Естественно, будет очень непростая, но хорошая игра. Все клубы в той или иной степени делают изменения на кубковые матчи. У кого-то они очень большие, у кого-то чуть меньше, но так или иначе все команды ротируют состав — график очень плотный, и двух дней для того, чтобы восстановиться, недостаточно», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч второго тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» состоится 29 июля, начало встречи — 20.00 мск.