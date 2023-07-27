Семак: «Агент Вендела занимается поиском приемлемого варианта для клуба»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что агент хавбека команды Вендела начал поиск нового клуба для футболиста.

«Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Венделу. Питерский клуб не собирается отдавать своего игрока дешевле, чем за 20 миллионов евро. Стороны продолжают переговоры.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Вендел вернулся в Санкт-Петербург во вторник, 25 июля. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист изъявил желание найти новый клуб.