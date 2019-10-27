Сергей Семак: «У Дзюбы есть повреждение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 14-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов»? (2:0) подвел итоги встречи.

— Сказалась ли на игру соперника дисквалификация Божовича? И как вам вообще «Крылья»?

— Конечно, сказалось. Миодраг — это личность в футболе, его качества всегда помогают команде. Прекрасно к нему отношусь, он хороший специалист. Что касается «Крыльев», то они набрали максимум очков в трех предыдущих матчах. В Оренбурге пришлось особенно тяжело, но это еще раз доказывает, что нигде не бывает просто. Мы же на выезде обыграли очень крепкую команду.

— Все ли в порядке с Дзюбой? За счет чего удалось компенсировать его отсутствие учитывая то, что игра «Зенита» заточена под Артема? Если честно, то его отсутствие трудно было заметить.

— Значит смогли. У нас большое количество футболистов, все хотят играть. У Артема есть повреждение, которое не позволило ему сыграть полный матч. Решили дать ему сыграть 30 минут, чтобы он получил шанс забить и приблизиться к Шомуродову и Соболеву. Какие-то игры у нас пропускал Ракицкий, какие-то — Барриос. Периодически мы должны обходиться без наших лидеров.